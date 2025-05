As mudanças que Claudio Tencati prepara no time do Juventude para a partida com o Fluminense

Tencati deve mexer em todos os tsetores da equipe. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O técnico Claudio Tencati comandou um treinamento, com portões fechados, no Alfredo Jaconi, na manhã desta sexta-feira (16). A preparação para o duelo contra o Fluminense, pelo Brasileirão, se encerra com mais uma atividade no sábado (17). A tendência é de que o time tenha mudanças em todos os setores em relação à formação que perdeu para o Fortaleza.

A começar pelo gol. Gustavo reassume a titularidade após dois jogos no banco de Marcão. Ainda na defesa, com desconforto muscular, o zagueiro Rodrigo Sam deve desfalcar a equipe. Marcos Paulo e Adriano Martins despontam como os favoritos para a formação de zaga com Wilker Ángel. Reginaldo pode ser a surpresa na lateral direita.

No sistema ofensivo, o treinador deve utilizar Nenê ou Batalla, com Taliari e Gilberto atuando juntos.

De volta após se recuperar de uma lesão na coxa, o centroavante Matheus Babi pode ser mais uma opção para o confronto com os cariocas.

Uma provável formação alviverde teria: Gustavo; Reginaldo (Ewerthon), Wilker Ángel, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Batalla); Taliari e Gilberto.

Com sete pontos, o Verdão ocupa a 18ª colocação na tabela e abre a nona rodada na zona de rebaixamento.