As chances de Nenê ser mais utilizado por Tencati no Juventude

Meia participou de três dos oito jogos do Ju no Brasileirão 2025. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Para a partida diante do Fluminense, pelo Brasileirão, no domingo (18), uma das dúvidas da equipe do Juventude está no meio-campo. E Nenê, que retorna de uma lesão na panturrilha, disputa uma vaga.

No entanto, o camisa 10 poderá ganhar mais oportunidades no Verdão com a chegada do técnico Claudio Tencati. Dos oitos jogos do clube no Brasileirão 2025, o meia participou de apenas 28 minutos dos duelos contra Botafogo e Mirassol, e entrou no intervalo na derrota para o Atlético-MG, pela sétima rodada.

E o desempenho de Nenê diante do Galo chamou a atenção de Tencati, que elogiou a atuação do atleta de 43 anos.

— Contra o Atlético-MG, na minha opinião, após a entrada do Caíque e dele, inclusive, o Nenê no setor mais solto à frente, foram as principais jogadas ofensivas que a equipe conseguiu desenvolver e pressionar o Atlético. Ele entrou e entrou muito bem — citou o técnico.

Por mais de uma vez, Tencati disse que Nenê tem que atuar "mais solto em campo", e citou outro meia com características semelhantes com quem trabalhou no Criciúma, para mostrar que é possível escalá-lo desde o início de um jogo.

— Eu fiz muito isso com o Marquinhos Gabriel, em um dado momento, no Criciúma. Eu montava uma estrutura que deixava ele solto, ele não tinha uma responsabilidade efetiva de marcar, mas deixava ele solto pra construir, pra definir bola parada. Então, o Nenê eu vejo ele dessa forma, eu vejo que ele tem essa condição — comentou Tencati, que ainda fez uma ressalva: