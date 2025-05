Após vitória na estreia, Juventude visita o Palmeiras no Brasileirão sub-17

O Juventude enfrenta o Palmeiras, nesta terça-feira (20), às 16h, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileirão sub-17. Na estreia, o Ju goleou o Cruzeiro por 4 a 1, com gols de Paulinho, Telles, Nicolas Begliardi e João Scatolin.

No Gauchão da categoria, o Juventude manteve a invencibilidade ao vencer o Grêmio por 2 a 1, no sábado, no Campo da Randon, em Caxias do Sul. João Scatolin e Begliardi marcaram os gols. O Ju soma 16 pontos e lidera o Grupo A.