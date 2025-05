Após 24 anos, Caxias voltará ao fatídico Estádio Orlando Scarpelli

Torcida do Figueirense invadiu o campo e o jogo não terminou no apito final. Jurandir Silveira / Ver Descrição

No próximo dia 5 de maio, às 19h30min, o Caxias entrará em campo pela primeira vez no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis-SC, após o fatídico jogo de 2001, quando o Grená perdia por 1 a 0 para o Figueirense e houve um invasão de campo da torcida mandante. O árbitro do jogo, Alfredo dos Santos Loebeling, alterou a súmula sob pressão, dizendo que a invasão ocorreu após o apito final. Algo que não aconteceu, pois foi antes e o jogo não pode prosseguir.

A partida foi muito além dos 90 minutos, se estendeu por meses até o julgamento no Superior Tribunal De Justiça Desportiva (STJD). No fim, o Figueirense não foi punido. O regulamento previa a perda de pontos para o time cuja torcida provocasse a invasão. O próprio árbitro admitiu uso da força política no julgamento.

— Eu não tenho dúvida de que a decisão que foi tomada foi uma decisão política. Você já tinha três equipes do Rio Grande do Sul disputando o Campeonato Brasileiro e a gente sabe o que representa a um Estado passar a ter uma equipe no campeonato nacional da Primeira Divisão — disse Loebeling em 2024 à Rádio Gaúcha Serra.

REENCONTRO E MOMENTOS DISTINTOS

Remanescente nesta temporada, Tomas Bastos venceu o Figueirense no ano passado com Grená. Porthus Junior / Agencia RBS

No ano passado, o Caxias encontrou o Figueirense pela primeira vez na história após o episódio polêmico de 2001. O jogo estava cercado de expectativa pelo lado do torcedor. Um acerto de contas que veio com atraso de 23 anos. A partida válida pela Série C terminou com vitória Grená por 2 a 1. O clima tenso também foi parar nas arquibancadas, pois houve confronto entre as torcidas no Estádio Centenário.

Agora, em 2025, o Caxias visitará o time de Florianópolis, no Estádio Orlando Scarpelli. Ambos estão na Série C do Brasileiro e vivem momentos diferentes. O Grená é sexto na tabela e o adversário 17º, no Z-4. Para o vice de futebol do Caxias, José Caetano Setti, o fato do passado não deve interferir atualmente.

— Faz tanto tempo. Acho que a gente não deve se apegar a isso. É ter a razão, ter equilíbrio, ir lá fazer um jogo equilibrado, um jogo bom, bem pensado, e trabalhar para que a gente chegue inteiro — declarou o dirigente, que completou sobre o adversário vir de uma demissão do técnico Thiago Carvalho: