Após 10 rodadas, Juventude tem números piores na comparação com ano do rebaixamento

Juventude, do atacante Emerson Batalla, está na zona do rebaixamento no Brasileirão.

Os números do Juventude no Campeonato Brasileiro 2025 preocupam. O Verdão não vence há sete jogos e está na zona do rebaixamento. Com oito pontos na tabela de classificação, o Ju superou o começou ruim de 2022, ano da queda para a Série B nacional.