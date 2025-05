Apahand/UCS disputa primeira fase do Estadual de Handebol Juvenil

As meninas da Apahand/UCS, da categoria juvenil (17 e 18 anos), viajam nessa sexta-feira (23), para Campo Bom e São Leopoldo. Elas irão disputar a primeira fase do Campeonato Estadual de Handebol.

Na sexta-feira, as meninas jogam contra ATHB, de Torres, às 21h30min. No dia seguinte, os jogos são contra AECB, de Campo Bom, às 10h30 e LHH, de Novo Hamburgo, às 17h30min. Por fim, encerram a competição no domingo, em jogo contra SGNH, de Novo Hamburgo, às 9h.