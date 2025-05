O Papo vem de empate em 1 a 1 com o Fluminense, no Alfredo Jaconi, na estreia do técnico Claudio Tencati. Já o Bragantino perdeu para o Palmeiras por 2 a 1. No último confronto, em setembro de 2024, os times empataram em 1 a 1, na casa alviverde.