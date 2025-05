Adversário do Caxias, Londrina está invicto na Série C e conta com nomes cascudos no elenco

Wallace tem 19 jogos com Londrina na atual temporada e fez 54 em 2024 pelo Brusque. Rafael Martins / Londrina E.C. / Divulgação

Para o Londrina a Série C se resume em vitória ou empate. Até a sétima rodada da competição nacional, o time venceu ou igualou seus resultados. A equipe paranaense é a única que não perdeu ainda na competição. São três vitórias e quatro empates.

Na comparação entre as equipes, o Caxias marcou os mesmos 10 gols do time nesta arrancada de competição. Por outro lado, a defesa do clube do Estádio do Café tem números melhores, com apenas quatro gols sofridos. O Grená levou o dobro.

O Londrina passou o Caxias na última rodada da Série C. A equipe do Paraná tem 13 pontos e o Grená estacionou nos 12 após duas rodadas sem vitórias na competição. Na terceira colocação, o adversário do Caxias no próximo sábado (31), às 19h30min, no Estádio Centenário, requer cuidados redobrados.

— Eu particularmente já vi alguns jogos do Londrina, é uma equipe que tem bastante qualidade e com certeza não vai vir só para se defender, vai atacar também e consequentemente nos dar mais espaço para jogar também. Então vai ser um grande jogo, creio eu que com espaço, acho que vai ser um jogo muito bem jogado e vamos conseguir fazer um bom jogo e ir para a vitória — destacou o volante Pedro Cuiabá, do Caxias.

O TIME

Semifinalista do Campeonato Paranaense, o Londrina é treinado por Claudinei Oliveira, 55 anos. Ele assumiu o time ainda na temporada de 2024. Na temporada atual, são apenas quatro derrotas para Maringá, São Joseense, Athletico e Operário, todas pelo Estadual.

O elenco do Londrina conta com nomes experientes e jovens. O investimento da equipe não é dos mais altos na Série C. A folha está na casa de R$ 400 mil. Entre os cascudos está o goleiro Luiz Daniel, 32 anos. Porém, a grande estrela é Wallace Reis, 37 anos. O zagueiro passou por Flamengo, Grêmio, Corinthians e Vitória. Apesar da idade, ele atuou os 90 minutos dos últimos dois jogos, contra Confiança e ABC.