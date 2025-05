"Acredito que a Seleção vai melhorar", afirma ex-jogador de Grêmio e Inter após chegada de Ancelotti 

Arilson Costa vai treinar o seu primeiro clube da Serra. O ex-jogador é natural de Bento Gonçalves. Camila Corso / Agência RBS

Arilson Costa defendeu grandes clubes, como Grêmio e Inter, e fez história dentro de campo. Ele atuou no futebol do exterior e hoje vive um novo momento da carreira, como técnico de futebol. O profissional comanda o Brasil de Farroupilha e tem a missão de colocar o clube na elite do futebol gaúcho. A equipe disputa uma das duas vagas na Divisão de Acesso.

Na última sexta-feira, o ex-jogador esteve no estúdio da Rádio Gaúcha Serra e falou sobre sua carreira no programa Show dos Esportes. O ex-jogador da dupla Gre-Nal também comentou sobre o momento da Seleção Brasileira, pois já defendeu a amarelinha. Arilson acredita que o Brasil terá um novo rumo com o técnico Carlo Ancelotti.

— Eu acredito que a Seleção vai melhorar. Porque ele vai jogar como joga na Europa. Ele vai convocar os caras da Europa, e vai jogar como europeu. Aí ele sabe como os caras jogam. Essa é a minha opinião. Eu acredito que vai melhorar. Não porque o treinador do Brasil é melhor ou pior. Nada disso. Eu só sei que pra nós jogar contra uma Alemanha, uma Espanha, esses times, nós temos que ter a mentalidade deles. Ele vai fazer o Brasil jogar como europeu. Aí que nós vamos emparelhar as coisas — analisou o ex-jogador.

O futebol brasileiro não vive a sua melhor safra de craques da bola. Talvez seja o pior momento de referências técnicas em campo. Por isso, o lado coletivo deve se sobressair. Questionado onde o Brasil tem pecado, Arilson respondeu:

— Eu acho que lá na base nós estamos podando esses atletas. Hoje em dia, o Jardel não jogaria. Por quê? Porque o ponta-direita joga na esquerda, o ponta-esquerda joga na direita. O que eles querem? Eles querem cortar para dentro pra chutar em gol. Aí, o goleiro tem que jogar com os pés. O goleiro não tem que jogar com os pés. O goleiro tem que jogar com a mão — afirmou Arilson, que completou: