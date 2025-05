ACBF recebe o Marreco e busca manter campanha invicta na Liga Nacional de Futsal

Equipe de Renatinho joga com o apoio do torcedor laranja.

A ACBF volta à quadra nesta terça-feira (27), diante do Marreco-PR pela Liga Nacional de Futsal. O jogo, válido pela quinta rodada da competição nacional, inicia às 20h, no Centro Municipal de Eventos, em Carlos Barbosa .

Na campanha até aqui, o time comandado pelo técnico Peri Fuentes está invicto, com oito pontos, sendo duas vitórias e dois empates. Com uma partida a menos do que os principais rivais, a ACBF ocupa a 10ª colocação e pode subir até cinco posições em caso de triunfo diante do Marreco, 13º com cinco pontos.