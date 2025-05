A promessa feita pelo técnico do Caxias para a sequência da Série C

Técnico Junior Rocha estreou com vitória sobre o Guarani por 2 a 0 pela Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Junior Rocha transpareceu toda a sua motivação após assumir o Caxias. Ele chegou entusiasmado e a sua entrevista pós vitória contra a equipe do Guarani demonstrou que ele quer fazer o time evoluir na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.

O treinador Grená chegou a fazer uma promessa ao torcedor. Ele prometeu que o time vai melhorar na construção das jogadas para o setor ofensivo, um problema crônico do Grená neste ano.

— Eu chego e organizo muito o ataque e a parte defensiva, eu acho que tem que construir e ajustar lá de trás mesmo, o futebol pede isso, mas a gente vai melhorar muito na construção, vocês vão ver, prometo, porque o grupo tem muito potencial para construir, tem muita qualidade ali, muita velocidade, muito confronto um para um, muita individualidade boa aí, mas a gente precisa construir passo a passo — comentou o treinador que completou:

— Nós temos que aumentar essa produtividade, nós temos que criar mais chances para ter mais possibilidade de fazer gol, e isso vem com o trabalho do dia a dia, e não tenho dúvida que, ao longo do tempo, vai acontecer.

As semanas cheias serão uma forte aliada do treinador para fazer o time melhorar neste aspecto construtivo em campo. Com os jogos somente aos finais de semana, ele terá tempo para fazer os ajustes no time. Rocha ainda garantiu: