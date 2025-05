A logística do Caxias para viagem ao Sergipe e as dúvidas do técnico Júnior Rocha

Técnico Júnior Rocha prepara o time para enfrentar o Itabaiana. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias viaja para Aracaju, capital do Sergipe, na próxima quinta-feira (22) pela manhã. Lá, o time grená fará o último treino, na sexta à tarde, e no sábado, às 19h30min, enfrenta o Itabaiana, no estádio Etelvino Mendonça, pela sétima rodada da Série C.

A viagem começa na quinta-feira, às 9h, quando inicia o deslocamento para Porto Alegre. Às 13h35min, tem o voo para São Paulo. Na sequência, às 16h05min, ocorre a viagem até Aracaju.

O retorno será no domingo, com saída às 2h da manhã. Às 8h sai de São Paulo, com chegada prevista para 10h30mim em Porto Alegre.

Para esse jogo, o técnico Júnior Rocha aguarda pela recuperação do centroavante Welder, com uma lesão no joelho. Outro que pode ficar de fora é o volante Mantuan, com um desconforto no adutor da coxa e que ficou de fora da partida diante do São Bernardo.

O atacante Gabriel Lima pode ser alternativa. O jogador foi ausência na última partida, pois tinha sido liberado para acompanhar o nascimento do filho.