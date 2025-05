"A gente vê uma evolução diária e também nos jogos", diz zagueiro do Caxias

O Caxias atravessa um momento promissor sob a liderança do técnico Júnior Rocha. Em três jogos, 100% de aproveitamento. No próximo domingo (18), às 16h30min, a equipe terá um desafio importante contra o São Bernardo, no estádio 1º de Maio. O time do interior paulista soma quatro pontos a menos que o grená.