"A gente queimou a gordura que tinha", afirma técnico do Caxias após derrota para o Itabaiana

Técnico Júnior Rocha perdeu a segunda seguida no comando do Caxias. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

O Caxias esteve perto novamente de somar pontos fora de casa na Série C do Brasileirão, mas não conseguiu garantir a vitória no segundo tempo diante do Itabaiana. Em jogo na noite deste sábado (24), em Sergipe, o Grená saiu na frente com Iago, mas levou a virada na etapa final e perdeu por 2 a 1.

Após o jogo, o técnico Júnior Rocha concedeu entrevista no Estádio Etelvino Mendonça. O comandante grená tentou encontrar respostas para a derrota de virada para uma equipe que estava na zona do rebaixamento.

- Foi dolorida, até pelo primeiro tempo que a gente fez, muito bom, o time competiu à altura. O segundo tempo estava controlado, e aí veio um gol de cruzamento que deu uma desestabilizada. A gente não merecia essa derrota. Fizemos um jogo extremamente equilibrado, com boa parte ou mais momentos bons do que o próprio adversário. Mas futebol não tem como explicar, às vezes são acontecimentos como esse gol raro que aconteceu no primeiro gol deles - comentou o técnico Júnior Rocha em entrevista à Rádio Caxias.

SEM GORDURA

O Caxias não fez uma boa atuação como citou o técnico grená. O time teve mais momentos baixos ao longo dos 90 minutos e não conseguiu se impor. Foram poucos os bons momentos da equipe, que não conseguiu ter vitória coletiva diante de um adversário que estava no Z-4 e tinha apenas uma vitória. O treinador Júnior Rocha disse que o importante é seguir no G-8.

- Não podemos fazer caça as bruxas, nossa equipe é forte, nós temos um grupo muito bom e precisamos evoluir. Estamos trabalhando no dia a dia para isso, para corrigir. Temos que nos corrigir em algumas coisas, temos que nos ajustar. O mais importante é que a gente conseguiu se manter no G-8. É pensar já no jogo contra o Londrina - declarou o treinador, que completou sobre os dois jogos sem vitórias fora de casa: