A caminho do Juventude, técnico Cláudio Tencati se despede do Atlético-GO

Treinador deixa o Dragão na 12ª posição na tabela da Série B. Bruno Corsino / ACG/Divulgação

Só falta o anúncio oficial do Juventude para a era Cláudio Tencati iniciar no Estádio Alfredo Jaconi. Na manhã desta terça-feira (13), o Verdão definiu os últimos detalhes para a vinda do treinador a Caxias do Sul.

Logo depois, foi a vez do Atlético-GO, clube que Tencati dirigia na Série B, anunciar a saída de seu comandante para assumir o Ju. No começo da tarde, o próprio técnico se manifestou através de suas redes sociais confirmando a saída de Goiânia.

— Gostaria de expressar minha gratidão ao Atlético Goianiense por tudo que vivi nesse período à frente da equipe. Foi uma jornada intensa, de muito trabalho, dedicação e paixão por um clube que tem uma torcida vibrante e apaixonada — disse Tencati em um trecho do comunicado.

Sem confirmar o acerto com o Juventude, o treinador ainda agradeceu ao elenco do Dragão, ao presidente Adson Batista e funcionários do clube. No comando do Atlético-GO, Tencati teve apenas oito jogos, com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, e um aproveitamento de pouco mais de 41%. O treinador deixa o Dragão na 12ª posição na tabela da Série B.



— Levo comigo grandes aprendizados e um enorme respeito por tudo que representa o Atlético.

Desejo sucesso na sequência da temporada seguirei na torcida! — finalizou Tencati.

O treinador e seu auxiliar, Aléssio Antunes, devem ser apresentados para dar início aos trabalhos com o grupo de jogadores nesta quarta-feira (14), no Alfredo Jaconi. A estreia de Tencati pelo Ju será no duelo válido pela nona rodada do Brasileirão, diante do Fluminense, no domingo (18), às 16h.

Confira a íntegra da despedida de Tencati do Atlético-GO: