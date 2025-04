Volantes e zagueiro próximos de um retorno ao Juventude

Volante Caíque atuou pela última vez pelo Juventude em 1º de agosto de 2024. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O técnico Fábio Matias terá nomes importantes à disposição nas próximas semanas. Três jogadores já fazem trabalhos no campo nas atividades neste começo do Campeonato Brasileiro 2025.

Os volantes Caíque e Peixoto tiveram uma grave lesão no joelho na temporada passada. No mês de agosto de 2024, ambos romperam o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. Agora, a dupla está em fase final de transição.

Na semana passada, Caíque postou uma imagem nas redes sociais realizando treinos com bola. Pelo longo tempo sem atuar, ele deve ficar à disposição do treinador nas próximas semanas.

— Nós estamos felizes porque já temos algumas luzes amarelas acesas de retorno de vários jogadores. Jogadores que são importantes dentro do processo. E daqui a pouco eles começam a pintar aí nas nossas convocações. Mas tudo com paciência, com cuidado. Porque os atletas que ficam, às vezes, em determinado momento do jogo e fazem o processo de transição, normalmente, se você não fizer uma transição muito boa, eles acabam tendo lesões musculares. E não é o que a gente quer — destacou o técnico Fábio Matias.

Outro atleta que também já faz trabalhos de campo é Rodrigo Sam. O zagueiro virou desfalque na temporada passada com uma lesão no púbis. Na virada do ano, o defensor passou por cirurgia. Agora, Sam pode ser uma novidade nos relacionados dos próximos jogos. Porém, o técnico do Juventude adota cautela: