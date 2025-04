Veja as maiores goleadas sofridas pelo Juventude na era dos pontos corridos do Brasileirão

Juventude foi dominado pelo Flamengo no Maracanã.

A era dos pontos corridos começou em 2003 no Campeonato Brasileiro. Desde lá, esse ano é a nona edição que o Juventude participa da elite nacional. A goleada sofrida para o Flamengo, por 6 a 0, entrou para lista das piores sofridas pelo Verdão na Primeira Divisão.

Desde 2004, o Juventude não sofria uma derrota por seis gols de diferença na Série A do Brasileirão. Naquele ano, o Verdão foi goleado pelo Fluminense, 7 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O atacante Rodrigo Tiuí marcou três gols, Roger Flores e Alessandro marcaram dois cada. Lopes fez para o Verdão.

O Verdão era treinado por Ivo Wortmann e jogou com Eduardo Martini; Daniel, Naldo (Donizete Amorim) e Ageu; Jancarlos, Vanderson, Lauro, Lopes e Zé Rodolpho; Da Silva (Paulo Roberto) e Sandrinho (Clodoaldo).

A pior goleada sofrida pelo Juventude na era dos pontos corridos do Brasileirão foi um ano antes, em 2003, na primeira edição dessa fórmula. Em jogo válido pela 6ª rodada, o Ju sofreu um sonoro 7 a 0 diante do Goiás. O time alviverde tinha como treinador Cristivão Borges. Os gols foram marcados por Danilo duas vezes, Dimba duas vezes, Caíco, Michel e Wando.

O Verdão jogou com Maurício; Mineiro, Renato, Filipe Alvim e Dante (Camazola); Evandro, Rodrigo Pontes, Dionattan e Marcelo (Rafael); Michel e João Paulo.

A derrota para o Flamengo por 6 a 0 foi a maior sofrida pelo Juventude no confronto contra o rubro-negro na Série A do Brasileirão. Em duas oportunidades sofreu um 4 a 0, em 2007 e 2002. Até então as maiores goleadas.