Único 100% em casa na temporada, Juventude encara o Mirassol para resgatar o bom futebol

Em casa, time de Fábio Matias não perdeu na temporada. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

No domingo de Páscoa, às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi, o Juventude busca a ressurreição do seu futebol. O elenco quer provar que o resultado totalmente adverso contra o Flamengo ficou no passado e foi um acidente de percurso. Entre os motivos que levam o torcedor a acreditar é o fator local contra o Mirassol.

No Estádio Alfredo Jaconi, o Juventude é o único clube da Série A com 100% de aproveitamento. O time não perdeu em casa neste ano. Em sete jogos, o time tem sete vitórias entre Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro. A equipe não chegou a jogar a Copa do Brasil em Caxias do Sul, pois foi eliminada pelo Maringá-PR na primeira fase em solo paranaense.

O time mais próximo do Juventude em aproveitamento é o Ceará com 83%, seguido de Inter com 81% e Corinthians com 74%. Adversário do Juventude, o Mirassol tem apenas 54% de aproveitamento no interior paulista, mas vem de uma vitória de goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, que resultou na queda do comandante gremista Gustavo Quinteros.

Um fato chama a atenção no levantamento dos melhores mandantes na temporada de 2025. O atual campeão brasileiro, o Botafogo, é o pior aproveitamento entre os 20 clubes da elite. O Fogão tem cinco vitórias, um empate e cinco derrotas.

Se em casa o time do Juventude vem conquistando os resultados necessários, o técnico Fábio Matias reconhece que precisa alinhar para os duelos fora do Jaconi, que o time ainda não venceu na Série A em dois jogos.

— A busca agora nossa é um comportamento, eu vou falar sempre, fora de casa. A gente fez um jogo bom contra o Botafogo também, se tivesse sido um pouco mais efetivo, talvez tivesse um resultado melhor. E seguimos, cada jogo tem características diferentes, condições diferentes, adversário diferente, e temos que fazer o possível para ler isso da melhor forma — comentou o treinador.

APROVEITAMENTO EM CASA NA TEMPORADA

100% - Juventude

7 vitórias

83% - Ceará

9 vitórias e 3 empates

81% - Inter

7 vitórias, 1 empate e 1 derrota

76% - Corinthians

10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

74% - Santos

6 vitórias, 2 empates e 1 derrota

73% - Atlético-MG

6 vitórias e 4 empates

70% - Grêmio

6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

69% - Bahia

9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas

66% - Fluminense

6 vitórias, 4 empates e 1 derrota

66% - Vasco

6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

64% - Vitória

8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas

62% - Bragantino

5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

60% - Flamengo

6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

58% - Palmeiras

5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas

58% - Cruzeiro

4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

57% - São Paulo

4 vitórias, 5 empates e 1 derrota

53% - Fortaleza

6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas

52% - Mirassol

4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

51% - Sport

6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas