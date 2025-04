O nome que ganha força para assumir o comando técnico do Caxias e outros cotados

Itamar Schulle comandou o Santa Cruz em 2025. Rafael Vieira / DP FOTO/Divulgação

Na busca por um nome que possa assumir o comando técnico do clube para a sequência de Série C do Brasileiro, o Caxias avalia a possibilidade de contratar Itamar Schulle, de 59 anos.

O profissional estava no Santa Cruz de Recife e deixou o clube no começo de abril após 12 jogos, com seis vitórias, dois empates e quatro derrotas em 2025.

Itamar já comandou o Caxias em 2014. Na ocasião, ele foi contratado para assumir o time na vaga de Beto Campos durante a Série C. Mas foram apenas cinco jogos, com três empates e duas derrotas, e o Grená não conseguiu a classificação à fase seguinte.

Em 2024, Schulle conduziu o Retrô à Série C do Campeonato Brasileiro após conquistar o título da Série D.

Ainda não há a convicção de que Itamar seja o nome ideal para substituir Luizinho Vieira, demitido nesta terça-feira (22). Além dele, Júnior Rocha, 44 anos, ex-Ferroviária, e Pingo, que estava no Brasil-Pel, também são nomes que agradam aos dirigentes.

A vinda de Thiago Carvalho, atualmente no Figueirense, é considerada difícil pelo acordo que o treinador tem com a equipe catarinense.

Já o nome de Thiago Gomes, que salvou a equipe do rebaixamento à Série D no ano passado está praticamente descartado, pela relação conturbada que ficou entre o técnico e a atual direção. Gomes tinha um acerto com a gestão passada, mas com a troca de direção após a Série C do ano passado, os atuais dirigentes optaram pela contratação de Luizinho Vieira.

O Caxias pode anunciar o novo técnico até esta quarta-feira (23), quando o grupo de jogadores se reapresenta tendo em vista o confronto diante do Guarani, na próxima semana.