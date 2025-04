"Tomara que ele assuma a Seleção", diz volante do Juventude sobre Roger Machado, técnico do Inter

Volante Jadson é um dos principais jogadores do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O jogo de sábado (26), às 16h, entre Inter e Juventude, no Beira-Rio, em Porto Alegre, será novamente de reencontro do Verdão com o seu ex-técnico Roger Machado. Esse será o quarto duelo com o treinador desde que ele deixou o Estádio Alfredo Jaconi para comandar o clube da capital.

O volante Jadson, que está na sua quinta temporada no Verdão, trabalhou com o técnico Roger Machado no ano passado e é só elogios ao trabalho do, agora, adversário.

— Um jogo difícil como tem sido todos os encontros com o Roger. Temos um carinho especial pelo Roger, por tudo que ele representou para a gente, principalmente no ano passado. A gente continua na torcida por ele. Tomara que ele assuma a Seleção, assim a gente não vai jogar contra ele mais aqui no Sul — afirmou Jadson.

No ano passado, foram dois jogos entre Juventude e Roger Machado no Inter. 2 a 1 para o Colorado no Beira-Rio, pela sexta rodada do Brasileirão, e depois no returno, no Alfredo Jaconi, os visitantes venceram por 3 a 1. Nesta temporada, pelo Gauchão, o Ju perdeu em Porto Alegre por 2 a 0.