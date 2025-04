Time do Juventude pode ter novidade para enfrentar o Ceará

Time alviverde pode ter novidade no gol na terceira rodada. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Com apenas mais um treinamento para encerrar a preparação, o técnico Fábio Matias pode promover mais mudanças na equipe alviverde para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

No sábado (12), o time enfrenta o Ceará, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida será a segunda em casa no Nacional. Na estreia, o Juventude venceu pelo placar de 2 a 0 o Vitória e, na sequência, perdeu para o Botafogo por 2 a 0.

Uma mudança que pode ocorrer é no gol. O goleiro Gustavo voltou aos treinos após uma longa recuperação de uma lesão na coxa, sofrida na partida de volta das semifinais do Gauchão diante do Grêmio. Ele ficou de fora das duas primeiras rodadas da Série A.

Outra dúvida é no setor ofensivo. Petterson foi o escolhido para substituir Ênio, cortado da última rodada após o alerta que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu de uma suposta manipulação no cartão amarelo sofrido pelo atacante na abertura do Brasileirão. O jogador já foi reintegrado aos treinos enquanto a investigação prossegue.

A dúvida também é se Ênio será relacionado para a partida. Se o técnico optar por não seguir com Petterson na extrema-direita, outras alternativas seriam Giovanny, Maurício Garcez ou Vitor Pernambuco. Nas demais posições o técnico deve manter o time alviverde, com Mandaca no setor de criação.

Existe a possibilidade também do centroavante Gilberto ser relacionado. O atleta tem apenas dois jogos no ano com a camisa do Juventude. Na última semana, ele voltou aos treinos. Sua última partida pelo alviverde foi no dia 25 de janeiro. São mais de dois meses sem entrar em campo.