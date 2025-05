"Temos que ser um time cascudo e chato fora de casa", afirma volante do Caxias

Vini Guedes avaliou o desempenho do time com a chegada do novo técnico. Luiz Carlos Erbes / SER Caxias/Divulgação

A vitória sobre o Guarani na estreia do técnico Júnior Rocha trouxe tranquilidade ao ambiente grená. Mas ela ficou para trás, e um novo desafio surge para o grupo de atletas pela quarta rodada da Série C do Brasileiro: somar os primeiros pontos fora de casa na competição.

O Grená tem 100% de aproveitamento em dois jogos no Estádio Centenário. E uma derrota para o Confiança, em Aracaju-SE. Os números longe de Caxias do Sul, por Campeonatos Brasileiros, são ainda piores. A última vitória do Caxias fora de casa ocorreu diante da Portuguesa-RJ, em 2023, no jogo do acesso.

Pela Série C do ano passado, o Grená não conquistou nenhuma vitória fora do Centenário.

— É algo que a gente tem que mudar, tem que ser um time cascudo e chato fora de casa e trazer pontos pra cá, porque a gente sabe que dentro de casa somos muito fortes e estamos conseguindo pontuar aqui, mas pelos objetivos que a gente almeja, precisamos pontuar fora e vamos em busca disso — afirmou Vini Guedes.

E para que o jejum acabe na segunda-feira (5), a partir das 19h30min, diante do Figueirense, no Orlando Scarpelli, o grupo de atletas sabe o que terão que fazer para voltar de Santa Catarina com pontos na bagagem.

— A gente espera ter o mesmo comportamento, a mesma postura fora de casa. E acredito que fora de casa a gente tenha que ser ainda mais competitivo, que normalmente o time da casa, nos primeiros minutos ou no final da partida, com a ajuda do torcedor vai querer pressionar, vai querer ter um pouquinho mais de ímpeto — garantiu o volante grená.

A boa notícia para o técnico Júnior Rocha é que o grupo de atletas ganhou uma semana cheia para se preparar, sendo que apenas que Gustavo Nescau e Lorran estão fora de combate. O centroavante está na transição física, se recuperando de uma lesão no joelho; enquanto que o volante sente dores no adutor da coxa.

O treinador tem a chance de repetir a formação que venceu o Guarani e ainda fazer ajustes da equipe do meio pra frente, na construção de jogo.