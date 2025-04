"Tem individualidades importantes", analisa volante do Juventude sobre time do Inter

Volante Giraldo será titular contra o Inter pelo Brasileirão. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Depois de sete confrontos entre Juventude e Inter na temporada de 2024, os dois voltam a se enfrentar pela segunda vez no ano de 2025. A partida será no próximo sábado (26), às 16h, no Estádio Beira-Rio.

O Juventude vem de um momento de oscilação neste começo da Série A. Já o adversário vem de quatro jogos sem vitórias entre o Brasileiro e a Libertadores. O time empatou em 3 a 3 no meio de semana pela competição internacional, diante do Nacional. Volante do Juventude, Giraldo não acredita que esse desgaste vai influenciar na rotina do adversário.

— Acho que os times como o Inter, times que estão acostumados a jogar na metade da semana, não faz muita diferença, estamos focados em fazer terminar uma boa semana, corrigir, trabalhar aspectos que precisamos melhorar, e pronto, sabemos que vai ser um encontro difícil, mas estamos preparados para este encontro — declarou Giraldo, que completou sobre a individualidades do Inter, como Alan Patrick:

— Todos os jogos são diferentes, este jogo sabemos da qualidade do Inter, é um time que joga bem, que tem individualidades importantes, mas estamos focados em trabalhar as coisas nossas, temos que melhorar, e sabemos que vai ser um jogo muito bom para jogar, e também difícil, porque eles jogam bem.

No primeiro encontro entre Juventude e Inter no ano, quem levou a melhor foi o time da capital. O colorado venceu por 2 a 0. O volante Giraldo não atuou, mas ele admite uma rivalidade pelo fator local.

— Também por ser da cercania são times que estão muito perto, mas é um jogo contra um time grande, de qualidade, e nós vamos encarar esse jogo com muita concentração, de estar sempre ligado no jogo, isso para nós é o mais importante — analisou o volante.

BRASILEIRÃO

Aos 32 anos, o colombiano tem 14 jogos pelo alviverde na temporada e se firmou como o primeiro volante do time de Fábio Matias. Em sua primeira passagem pelo Brasil, o atleta também analisou o nível de disputa do Campeonato Brasileiro.