Técnico do Juventude revela detalhes do afastamento de Ênio após alerta de suspeita de manipulação 

Ênio chegou ao Juventude neste ano de 2025 como reforço e foi um dos destaques do time no Gauchão. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O cartão amarelo sofrido pelo atacante Ênio, do Juventude, aos 36 minutos do primeiro tempo do jogo diante do Vitória, gerou um alerta de suspeita de manipulação. A partida foi válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Na sexta-feira (4), véspera do jogo contra o Botafogo, o ge.globo informou que seis operadoras de casas de apostas diferentes sinalizaram alertas com relação ao lance e um relatório produzido pela Associação Internacional de Integridade em Apostas Esportivas (IBIA) cita o atleta alviverde.

Após a derrota para o Botafogo por 2 a 0, na noite deste sábado (5), no Estádio Nilton Santos, o técnico Fábio Matias falou pela primeira vez sobre o assunto. O treinador do Juventude revelou quando ficou sabendo do alerta emitido pela CBF.

— Recebemos a informação na quinta-feira no período da noite com relação a possibilidade, através do presidente do clube. Fizemos uma reunião pra decidir que ele estava fora desse jogo aqui até que se conclua a situação em relação a ele — declarou o treinador do Juventude, Fábio Matias, à Rádio Caxias, no Estádio Nilton Santos.

O treinador do Juventude também explicou como lidou com o afastamento de Ênio junto ao grupo de jogadores. Segundo Matias, houve uma reunião do presidente Fábio Pizzamiglio com o elenco na sexta-feira (4).

— A conversa é muito direta, ela tem que ser direta. No primeiro momento, avisei aos líderes da equipe na sexta-feira de manhã que ele não viajaria e não dei a justificativa. A partir do momento que a notícia sai a gente fez uma comunicação aos atletas ontem à noite. O presidente inclusive quem fez a comunicação que o atleta estava fora até que se resolva situação — finalizou Fábio Matias.

INVESTIGAÇÃO

O fato que levantou a suspeita sobre Ênio foi um valor alto apostado que o atleta receberia o cartão diante do Vitória, fato que se confirmou durante a partida no Estádio Alfredo Jaconi. Ênio ainda não se manifestou sobre a suspeita.

Após ser informada da situação, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) encaminhou o caso para outras esferas que irão investigar a suspeita, como o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o Ministério Público Federal.

RENOVAÇÃO COM JUVENTUDE

No fim do mês de março, o Juventude acertou a compra de 50% dos direitos do atacante Ênio junto ao Amazonas. O contrato anterior era, por empréstimo, até o fim da atual temporada. O novo vínculo é até o final de 2028. O Alviverde pagou pouco mais de R$ 1,2 milhão ao time do norte do país pelo extrema.