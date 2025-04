Técnico do Juventude mantém dúvida sobre mudança tática para enfrentar o Inter

Técnico Fábio Matias ainda não venceu fora de casa com o Juventude neste Brasileirão. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude encerrou a preparação para encarar o Inter pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A última atividade foi na manhã desta sexta-feira (25), no CT alviverde. A partida ocorre neste sábado (26), às 16h, no Estádio Beira-Rio.

Para o compromisso na capital gaúcha, o técnico Fábio Matias pode mudar a formatação do time alviverde. A tendência é a saída de um dos três atacantes e a entrada de um homem no meio-campo. A possibilidade mais forte é pela escolha de Jean Carlos.

— Tudo é avaliado em relação à parte estratégica de jogo. E ter ou não um jogador a mais no meio de campo talvez influencie ou não dentro do controle de jogo. Mas temos que saber que nós temos que defender bem. Então se você jogar com jogadores que não tem características para a questão de pé na bola, para a questão defensiva, não adianta nada você ter um jogador a mais. Então tudo isso é avaliado dentro do nosso cenário, para a gente conseguir ter uma estratégia adequada para o jogo contra a equipe do Inter — comentou o treinador do Juventude.

Outra dúvida está no setor defensivo com duas possibilidades de mudanças. A primeira seria na dupla de zaga. Rodrigo Sam pode entrar ao lado de Abner. A segunda alteração é na lateral esquerda, com Alan Ruschel voltando ao time, no lugar de Felipinho. Sobre a alteração na zaga, o técnico não descartou:

— Pode ter sempre, é a busca que a gente tem. Essa semana praticamente todos os zagueiros estão à disposição, coisa que é algo que a gente não tinha. A gente sofreu muito no Campeonato Gaúcho em relação a isso. Chegou alguns momentos que a gente teve que ajustar outros jogadores nas posições. Mas é uma busca constante que a gente tem. Temos jogadores que estão ainda em processo final da parte de campo, de retorno, que precisam ganhar espaço, ganhar tempo. Então pode acontecer, pode não acontecer, mas tudo é avaliado — finalizou o técnico alviverde.