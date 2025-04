Técnico do Juventude explica a escolha por Mandaca como homem de criação no Juventude

Mandaca é o novo "camisa 10" do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

Nenê, Jean Carlos ou Mandaca. Cada torcedor tem a sua preferência para ser o meio-campista titular do Juventude neste ano. Para o técnico Fábio Matias, o último nome tem sido o preferido.

Nenê tem o refino, a qualidade técnica, mas a idade pesa para a intensidade dos jogos. Jean Carlos é uma atleta de criação e finalização. Mandaca tem a marcação e recomposição como aliadas.

Neste começo de Brasileirão, o técnico Fábio Matias tem optado por um meia não tão criativo, mas que ajuda mais na recomposição. O jovem Mandaca virou o titular do Juventude. Quando chegou na equipe em 2023, o jogador era volante, mas com Fábio Matias se consolidou como meia.

— Depende muito circunstancialmente dos jogos. O Jean fez jogos ótimos no Campeonato Gaúcho. Nada impede do Jean iniciar, nada impede também do Nenê iniciar. O Mandaca vive um momento muito bom, é um jogador que tem dado assistência. E lá atrás foi muito caracterizado por volante, pela função de origem dele. E os jogadores ao longo dos anos evoluem dentro das posições. Então, hoje ele consegue fazer essa função de meia-atacante com nível de força alto — declarou o técnico Fábio Matias.

Jean Carlos jogou nove partidas neste começo de ano e alternou entre titular e reserva. Contudo fez três gols e deu duas assistências. Já a opção por Nenê tem sido para o decorrer das partidas. Este ano, o atleta de 43 anos não foi titular em nenhum dos oito jogos que começou.

— No ano passado, acho que em praticamente todos os jogos, o Nenê chegou até a iniciar o jogo contra o São Paulo. E foi uma opção nossa em relação à ideia do modelo de jogo. Já esse ano jogou, fez jogos ótimos também. Então esse é o equilíbrio que nós temos que ter. E isso faz com que o atleta se mantenha na chama acesa. Energia lá em cima. Daqui a pouco, eles podem ser utilizados — contou Fábio Matias.

O técnico alviverde terá mais três dias para definir o time do Juventude que enfrentará o Ceará. O jogo será no sábado (12), às 16h, no Alfredo Jaconi. Ele não tem desfalques para está partida.