Técnico do Juventude analisa momento de oscilação da equipe e projeta confronto diante do Inter

Técnico Fábio Matias em treinamento no CT do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

Os últimos dois jogos do Juventude no Campeonato Brasileiro apresentaram resultados ruins. Primeiro, o 6 a 0 diante do Flamengo. Depois, o empate em casa com o Mirassol, em 2 a 2. Agora, o time alviverde busca a recuperação diante do Inter, sábado (26), às 16h, no Beira-Rio, pela sexta rodada.

A oscilação é admitida pelo Juventude. A goleada sofrida para o Flamengo é assunto passado.

— O problema é estabilizar. Não é um problema, é uma solução. Nós temos uma semana agora pra poder estabilizar. Então, assim, a gente não fala mais do jogo do Flamengo. Conversamos entre os capitães, inclusive o Alan Ruschel e o Jadson, os dois juntos, que são os líderes que nós temos dentro do grupo. E nós não falamos mais do jogo do Flamengo. Segue o campeonato, seguimos o trabalho, seguimos a ordem natural das coisas — comentou o técnico Fábio Matias.

Se o Juventude tem oscilado, o Inter também passa por esse processo. São quatro jogos sem vencer. Empate com o Fortaleza, derrota para o Palmeiras e novamente igualdade diante do Grêmio, os três pelo Brasileirão. Ainda há o empate pela Libertadores com o Nacional.

— Em relação ao Inter, um adversário que foi campeão gaúcho, um adversário que vinha praticando um bom futebol, como todas as equipes têm oscilação. Dentro do momento, também parece, pelo que a gente tem visto, está oscilando, e isso é uma coisa natural dentro de competição — avaliou Matias.

Se a fase não é boa, o Juventude precisa saber administrar para poder se recuperar e seguir em busca dos seus objetivos. Nos próximos três jogos, dois são como visitante. Encara o Inter no Beira-Rio, depois tem o Atlético-MG no Jaconi e visita o Fortaleza.