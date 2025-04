"Tecnicamente foi um jogo abaixo", destacou Luizinho Vieira sobre derrota do Caxias

Mais uma vez, o Caxias não conseguiu ter a grande atuação da temporada. Desta vez o desafio estava diante do Confiança, pela segunda rodada da Série C, em Sergipe. E mesmo tendo largado na frente, a equipe de Luizinho Vieira sofreu a virada e não ameaçou o adversário até o fim da partida.

— Tecnicamente foi um jogo abaixo, muito truncado. O Confiança vinha de uma derrota de 3 a 0 (para o Botafogo-PB). A gente montou uma estratégia de descer um pouco as linhas pra poder bloquear e ter o controle de jogo, ceder um pouco mais da posse para o adversário, mas se manter procurando controlar o jogo, principalmente no meio campo. A gente conseguiu bloquear bem. Até a história dos gols, da forma que se colocou. O primeiro gol a gente sofreu num bate-rebate, numa bola parada, num escanteio. E o segundo gol, infelicidade, de uma falta e o desvio, tecnicamente abaixo o jogo — declarou o treinador em entrevista à Rádio Caxias, que completou:

— As tentativas foram feitas, dentro da característica do grupo que eu tenho e, como falei, lamentar um resultado ruim depois da estreia com vitória .

— É porque a régua subiu também, né? Então, indiferente do time que vai iniciar, de se programar para as trocas, a gente precisa melhorar o desempenho, ser mais competitivo, brigar um pouco mais dentro dos momentos importantes do jogo. A gente alternou muito ainda hoje (domingo). E a régua vai subindo. Dentro do que a gente se programou para poder iniciar o jogo como estratégia e criar algumas alternativas, foi feito e infelizmente a gente não venceu.