Sub-19 da APV/UCS é campeã do Torneio Início de Vôlei

Equipe venceu a competição de forma invicta. APV/UCS / Divulgação

No último sábado (5), ocorreu o Torneio Início FGV (Federação Gaúcha de Voleibol), na cidade de Bento Gonçalves. E o ouro ficou para a equipe sub-19 da APV/UCS, de Caxias do Sul.

Disputando com 13 clubes de diversas cidades do Rio Grande do Sul, o time caxiense, comandado pelos técnicos Giovani Brisotto e Marcos Reni da Silva Machado, conquistaram o título de forma invicta.

Leia Mais Gaúcha Pietra Rivoli conquista vaga para disputar o torneio juvenil de Roland Garros

Na etapa classificatória, o time ficou na Chave D, junto de Nova Vôlei, de Nova Petrópolis, e Colégio Sinodal, de São Leopoldo, e ficou em primeiro lugar, vencendo ambos os confrontos por dois sets a zero. Na etapa final, venceu por 2 a 1 do Colégio Mauá, de Santa Cruz do Sul, e se sagrou campeão.