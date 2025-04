SMEL recebe inscrições para os Jogos Abertos de Voleibol Masculino

A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) está recebendo inscrições para os Jogos Abertos de Voleibol Masculino. A competição tem programação para os dias 7,8,14,15,28 e 29 de junho. Cada equipe deverá inscrever, no mínimo oito, e no máximo, 20 jogadores. A categoria disputada será a Adulta, e a idade mínima para inscrição é 15 anos (nascidos em 2010 e anteriores).