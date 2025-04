Sem Ênio, Juventude volta aos treinos com foco no Ceará

Após vencer o Vitória na abertura do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Matias conheceu a primeira derrota no Nacional deste ano. O Juventude perdeu no último sábado para o Botafogo pelo placar de 2 a 0.

Nesta segunda-feira (7), o elenco de jogadores se reapresentou. O treinador deverá fazer um trabalho em dois turnos na terça-feira. Depois, as atividades seguirão em turno único pela parte da manhã até sexta-feira, véspera do jogo contra o Ceará, no sábado (12), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi.