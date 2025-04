Seleção do Equador e clubes da Europa: Conheça o homem forte do futebol do possível investidor do Juventude

Antonio Cordón tem passagem por diversos clubes do cenário europeu. Olympiacos / Divulgação

O Juventude negocia desde o fim do ano passado com a empresa Five Eleven Capital. O grupo espanhol conta com dois fundos de investimentos e tem o interesse em comprar uma possível SAF do Juventude.

A negociação está em um estágio inicial. Não existe, por exemplo, uma minuta de contrato. O tema é tratado por um comitê de negociação dentro do Jaconi, mas precisa ser levado ainda ao Conselho de Administração para avançar. O último passo seria o Conselho Deliberativo. Por ser complexo, as negociações pode levar todo o ano de 2025.

O grupo do Exterior é composto por oito profissionais com expertise no cenário financeiro, administrativo e desportivo europeu. A Five Eleven tem como homem responsável pelo futebol Antonio Cordón, 61 anos. Ao longo de sua carreira, ocupou cargos de liderança em clubes na Europa e na Ásia, incluindo o desenvolvimento das categorias de base do Villarreal, da Espanha, e do Monaco FC. Ele também foi diretor esportivo da seleção do Equador. Com a pandemia da covid-19, ele foi desligado em 2020.

Até fevereiro de 2023, atuou como Diretor Geral de Esportes do Real Betis, clube da primeira divisão espanhola. Em 1º de junho de 2023, Cordón assumiu a Diretoria de Futebol do Olympiacos FC, na Grécia.

Durante a sua passagem pelo Villarreal, Cordón chegou à semifinal da Liga dos Campeões com o Submarino Amarelo em 2006 e vice do La Liga de 2008. No Monaco foi campeão francês em 2017 ocupando o cargo de diretor esportivo.