Saiba quantos conselheiros do Juventude estão aptos para analisar proposta de SAF

Encontro irá definir o rumo da negociação com grupo interessado em uma futura SAF do Juventude. E.C. Juventude / Divulgação

Um dia depois do Juventude enfrentar o Atlético-MG, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Estádio Alfredo Jaconi seguirá movimentado. Contudo, não será no gramado ou na arquibancada que as atenções estarão voltadas. O foco estará no Salão Nobre Walter Humberto Dal Zotto, quando o Conselho Deliberativo se reúne para tratar do tema SAF.

A reunião marcada para terça-feira (6) tem primeira chamada às 18h30min, e a segunda às 19h. Será a primeira oportunidade que os conselheiros terão de ter noção da ideia central de SAF apresentada pela Five Eleven Capital, interessada em comprar uma futura SAF Alviverde.

No total, 200 conselheiros estão aptos a votar na reunião convocada, conforme o clube. Primeiro haverá uma explanação da proposta da Five. Após, se dado o espaço para sanar dúvidas e, por fim, será aberta a votação para a aprovação do conceito do negócio. Se o "Sim" vencer, o Juventude dará prosseguimento nas negociações com a Five para que um contrato seja formalizado. Se o "Não" for maioria, as tratativas são encerradas.

Vale destacar que a reunião é para aprovar ou negar a continuidade das negociações no modelo que será apresentado. Não é a votação de um contrato ou de parceria firmada com o grupo interessado.