Saiba quanto o Caxias deve receber da CBF para a disputa da Série C

Caxias estreia em casa na Série C 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

A Série C do Campeonato Brasileiro começa neste final de semana. O Caxias estreia no domingo (13), às 16h, contra o Floresta-CE, no Estádio Centenário. Na terça-feira (8), os 20 clubes participaram de uma reunião, através de videoconferência, com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

O Caxias esteve representado pelo presidente Roberto De Vargas, o vice de futebol José Caetano Setti e o novo supervisor Ramon Pedreira. Neste encontro, a CBF anunciou que vai investir R$ 100 milhões na Série C 2025.

O Caxias e os demais 19 clubes devem receber R$ 1,4 milhão pela participação na primeira fase. Serão cinco parcelas de R$ 280 mil. O primeiro pagamento será realizado no dia 20 de abril. As demais parcelas serão pagas no dia 20 dos meses seguintes.

Um aumento de 16,6% na comparação com o ano passado.

A entidade também confirmou premiações maiores para os oito classificados à segunda fase. Se o Caxias avançar de etapa, o novo valor é de R$ 344 mil, aumentando 10% na comparação com 2024. O valor será dividido em duas parcelas.

Além do repasse em premiações, a CBF também irá custear despesas com viagens, hospedagens e alimentação das delegações, além de gastos com arbitragem e exames antidoping. O montante chega a R$ 68 milhões. Com todos esses valores, o investimento previsto chega a R$ 100 milhões na Série C de 2025.

A primeira fase da Série C começa neste final de semana e irá até 31 de agosto. Os quadrangulares finais e a decisão do título serão disputados de 6 de setembro até 26 de outubro, quando encerra a competição.

Valores Série C em 2025

Primeira fase: R$ 1,4 milhão para cada clube (20 clubes)

Segunda fase: R$ 344 mil para cada um dos oito classificados