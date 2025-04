Saiba como será a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro 2025

Enfim, chegou a semana de estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. O Caxias e outros 19 clubes disputam a competição a partir do próximo final de semana. Ao final, quatro clubes subirão e quatro serão rebaixados. A estreia grená será no domingo (13), às 16h, diante do Floresta-CE, no Estádio Centenário.