Saiba como o técnico do Caxias já trabalha antes mesmo de ser anunciado pelo clube

Júnior Rocha será o técnico grená para a sequência de Série C.

Júnior Rocha nem foi apresentado como novo técnico do Caxias, mas já trabalha à distância com o elenco grená. Nesta quarta-feira (23), o treinador enviou por WhatsApp o modelo de treinamento que a comissão técnica do clube, comandada interinamente pelo auxiliar da casa Jeferson Ribeiro, deveria repassar aos atletas.