Saiba como comprar ingresso para o jogo quatro do Caxias Basquete contra o Flamengo

Caxias Basquete recebe o Flamengo no Ginásio do Sesi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete recebe o Flamengo, no jogo quatro da série dos playoffs, nesta sexta-feira (2), às 20h, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul. Os ingressos já estão sendo vendidos com pontos físicos e online.

Na compra de um ingresso, o torcedor tem direito a levar um acompanhante para torcer junto. A arquibancada custa R$ 32 e meia-entrada 16. O ingresso solidário duplo sai no valor de R$ 20. Ingresso solidário é obrigatório levar 1kg de alimento não perecível no acesso do ginásio, caso contrario terá que pagar a diferença na bilheteria. Acompanhante de sócio paga R$ 25. As cadeiras custam R$ 92.

O Flamengo venceu o jogo 1, em Caxias do Sul, por 98 a 55. Depois, a equipe da Serra ganhou no Rio de Janeiro, por 78 a 76. Com isso, deixou a série empatada. No entanto, os cariocas venceram o terceiro confronto por 80 a 77.

Se o Flamengo vencer, estará classificado para as quartas de final. Em caso de vitória do Caxias Basquete, o quinto jogo será no Rio.

Além da atual temporada, o Caxias Basquete chegou em outras cinco oportunidades aos playoffs do NBB: 2015/2016, 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. A melhor campanha é um quinto lugar no NBB em 2018. Nas oitavas de final, eliminou o Botafogo em três jogos. Nas quartas, enfrentou o forte time do Mogi das Cruzes e foi eliminado por 3 a 1.

Pontos de Venda

RA HOMEM CENTRO 2023 - 2

Rua Bento Gonçalves, 1647

RA HOMEM ANDROID 02 CENTRO

Rua Bento Gonçalves

RA HOMEM ANDROID 01 CENTRO

Rua Bento Gonçalves

4640 - RA HOMEM

Rua Bento Gonçalves, 1647 - Centro

LOUNGE PERSONNALITE - VILLAGIO CAXIAS*

Rodovia RSC 453, 2780 - DESVIO RIZZO

Ou no site Minha Entrada

