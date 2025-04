Relembre as campanhas do Caxias do Sul Basquete nos playoffs do NBB

Equipe de Rodrigo Barbosa volta a disputa dos playoffs. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete disputa sua oitava temporada no NBB, elite da modalidade, sendo a quinta seguida. E o time treinado por Rodrigo Barbosa está classificado para o seu sexto playoff. O adversário será o poderoso Flamengo, que conquistou o seu segundo título da Basketball Champions League Americas. O primeiro jogo será nesta quarta-feira (23), às 20h30min, no Ginásio do Sesi.

Além da atual temporada, portanto, o time chegou em outras cinco oportunidades aos playoffs do NBB: 2015/2016, 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. A conquista da Liga Ouro em 2015 levou o time ao maior campeonato do país. A melhor campanha é um quinto lugar no NBB em 2018.

Na fase de classificação ficou na quinta colocação. Nos playoffs de oitavas de final, eliminou o Botafogo em três jogos. Nas quartas, enfrentou o forte time do Mogi das Cruzes e foi eliminado por 3 a 1.

Leia Mais Caxias do Sul Basquete enfrenta o Flamengo nos playoffs do NBB; veja datas e horários

Relembre as campanhas do Caxias Basquete nos playoffs

2015/2016

(oitavas de final)

No quarto jogo da série, Caxias Basquete perdeu para o Brasília, em casa. Felipe Nyland / Agencia RBS

Caxias do Sul Basquete 1x3 Brasília

11º lugar na primeira fase

O Caxias do Sul venceu o primeiro jogo da série melhor de cinco jogos contra o Brasília, por 101 a 78. No entanto, os paulistas viraram para 3 a 1 e ganharam o último jogo, no Ginásio do Vascão, por 86 a 80 e garantiu vaga na próxima etapa.

2017/2018

(quartas de final)

Em casa, Caxias Basquete se despediu da melhor campanha até hoje no NBB. Felipe Nyland / Agencia RBS

Caxias do Sul Basquete 3x0 Botafogo

Mogi 3x1Caxias do Sul Basquete

5º lugar na primeira fase

O Caxias do Sul Basquete fez sua melhor campanha até hoje no NBB ao chegar na fase de quartas de final. Depois de passar pelo Botafogo, encarou o tradicional Mogi e parou na série de playoffs após perder por 80 a 70, e tendo derrota no confronto por 3 a 1 para os paulistas.

2020/2021

(oitavas de final)

Em jogo equilibrado, Caxias Basquete foi eliminado. Mariana Sá / LNB,Divulgação

Bauru 2x0 Caxias do Sul Basquete

12º lugar na primeira fase

Depois de perder o primeiro jogo em casa, por 75 a 65, o Caxias Basquete foi pressionado a vencer a partida de volta. No entanto, mesmo com o equilíbrio acabou derrotado por 74 a 73 e deu adeus a competição.

2021/2022

(oitavas de final)

81 a 67 no segundo jogo decretou a eliminação. Gabriella Tayane / Divulgação

Unifacisa 2x0 Caxias do Sul Basquete

11º lugar na primeira fase

O time do técnico Rodrigo Barbosa perdeu o segundo duelo peloo playoffs contra a Unifacisa, desta vez por 81 a 67 e foi eliminada. A equipe paraibana já havia vencido o primeiro jogo no Ginásio do Sesi.

2022/2023

(oitavas de final)

No NBB 15, no segundo duelo dos playoffs contra o Pinheiros, em São Paulo, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa foi derrotada por 78 a 60. Ricardo Bufolin / ECP,Divulgação

Pinheiros 2x0 Caxias do Sul Basquete

11º lugar na primeira fase

No NBB 15, o Caxias Basquete foi eliminado, no segundo duelo dos playoffs contra o Pinheiros. Derrota por 78 a 60. Após ficar na 11ª colocação na primeira fase, o Caxias precisava de duas vitórias nas oitavas de final para avançar. Porém, sofreu a primeira derrota no Ginásio do Sesi e no segundo jogo.

2024/2025

Equipe de Léo Cravero buscará fazer história diante do Flamengo. Porthus Junior / Agencia RBS

Flamengo x Caxias

15º lugar na primeira fase

Jogo 1 – 23/04 (Quarta-feira) – 20h30min – Ginásio do Sesi (sportv)

Jogo 2 – 27/04 (Domingo) – 11h – Tijuca (sportv)

Jogo 3 – 29/04 (Terça-feira) – 20h – Tijuca (sportv)

Jogo 4 (se necessário) – 02/05 (Sexta-feira) – 20h – Ginásio do Sesi (sportv)

Jogo 5 (se necessário) – 05/05 (Segunda-feira) – 19h – Maracanãzinho (sportv)