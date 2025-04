Relação conturbada: relembre frases do técnico Luizinho Vieira sobre a torcida do Caxias

Técnico Luizinho Vieira bateu boca com alguns torcedores durante o empate em 1 a 1 com o São José na última rodada da primeira fase do Gauchão. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Caxias, até o momento, alcançou os objetivos estabelecidos na temporada. Primeiro, conseguiu chegar à semifinal do Gauchão e garantir vaga na Copa do Brasil 2026. Depois, avançou de fase na competição nacional deste ano. E, agora, estreou na Série C com vitória diante do Floresta-CE.

No entanto, a relação de parte dos torcedores do Caxias e do técnico Luizinho Vieira tem sido conturbada desde o Gauchão. Na última rodada da primeira fase, o técnico chegou a bater boca com alguns torcedores no empate em 1 a 1 com o São José e foi contido pelo seu auxiliar Alexandre da Luz.

Durante a estreia na Série C, contra o Floresta-CE, vaias, gritos de "burro" e até seguranças do clube posicionados atrás da casamata.

— Se eu ganhei o jogo e fui chamado de burro, imagina o contrário — disparou Luizinho.

A seguir, o Pioneiro relembra frases de Luizinho Vieira nessa relação conturbada com parte do torcedor do Caxias.

15/02/2025 - Caxias 1x1 São José - última rodada da 1ª fase do Gauchão

"A atual gestão está pagando um preço que não é nosso. O torcedor que vem aqui, às vezes, faz cobranças relacionadas ao placar de zero a zero até em demasia e isso atrapalha os atletas. A gente lida com o ser humano, então você o tempo inteiro ser criticado por um"

"Ser torcedor do Caxias e vir aqui criticar é fácil. Eu quero ver se é o torcedor grená, que joga junto com o time, e no final do jogo vai fazer a cobrança normal quando o resultado não vir. São seres humanos. O tempo inteiro você depreciando um patrimônio que é do clube, o objetivo dos atletas é o mesmo do torcedor. A gente está botando a cara a tapa, e depreciar o tempo inteiro um time que chegou na semifinal. Então, se a gente perdesse hoje e não classificasse, de repente eu estava fora?"

"Tentei falar com os torcedores. Na verdade, eles não querem nem escutar. Fica só em cima do resultado final. E para poder ter o resultado final, tem que ter o processo. Ele (torcedor) tem que se incentivar, porque em momento nenhum o time deixou de lutar. Eu não estou aqui para agradar ninguém, muito pelo contrário. Estou para fazer o meu trabalho"

"Eu acho que é um bom tema até para a imprensa debater, essa falta de paciência. Parece que o Caxias vive um luto. Eu trabalhei no Brasil-Pel em 2011, dois anos depois do acidente. Literalmente era um luto. Tomava um gol e estava tudo errado. Fazia um gol e estava tudo certo. E o momento do Caxias não é esse, cara. O Caxias está inteiro da parte financeira, está com um planejamento para poder subir, e a gente nunca abriu mão disso. Calma, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tranquilidade, de incentivar os atletas, o seu time. Não tem nenhum tipo de vagabundo aqui, muito pelo contrário. Está todo mundo trabalhando"

21/02/2025 - véspera de Caxias x Inter na semifinal do Gauchão

" O torcedor tem que entender, eu não quero brigar com o torcedor, muito pelo contrário, eu sei a força que eles têm, eu quero agrupar, eu quero que a gente canalize essa cobrança para o lado positivo. De construir um time, o acesso para a Série B, que é o que eu sempre falei, que é o que todo mundo quer aqui"

13/02/2025 - Caxias 1x0 Floresta - estreia na Série C

"Se eu ganhei o jogo e fui chamado de burro, imagina o contrário. A gente tem que se entender, gerar uma paciência e estimular o processo".

"Ninguém é burro aqui. Ninguém tá brincando aqui. Muito pelo contrário, é o emprego de todo mundo. Eu não gostei que colocaram funcionários para poder evitar a vaia, porque estão passando vergonha em cima do que está acontecendo, e estão esquecendo que é esse processo que pode levar o Caxias onde o torcedor quer.