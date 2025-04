Quem é o VAR envolvido em dois lances polêmicos do Juventude

Caio Max Augusto Vieira, 42 anos, esteve envolvido em polêmicas recentes. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Juventude empatou com o Mirassol, em 2 a 2, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi. No segundo tempo, o pênalti que decretou o empate aos visitantes foi muito contestado pelo Verdão.

O árbitro Paulo dos Prazeres Filho foi acionado pelo árbitro de video Caio Max Agusto Vieira para observar, aos 22 minutos, o lance de maior polêmica do jogo. A bola tocou no braço de Jadson na área, em uma conclusão muito próxima do atacante adversário. Após três minutos de revisão, Paulo dos Prazeres Filho, de Pernambuco, assinalou o pênalti. Na cobrança, Reinaldo chutou fora do alcance de Gustavo para fazer o 2 a 2, aos 26.

— Tivemos o lance que, infelizmente, não foi pênalti. Isso aí acho que está muito claro. Novamente e coincidentemente, nós tivemos o mesmo responsável pelo VAR (Caio Max Vieira-GO) do lance aqui também do jogo nosso em casa contra o Grêmio — comentou o técnico Fábio Matias.

Caio Max Augusto Vieira também já esteve envolvido numa polêmica recente em jogo do Juventude.

Na semifinal do Gauchão, na partida de volta, o Ju reclama que o gol gremista, marcado pelo zagueiro Gustavo Martins, nos acréscimos, foi irregular. A reinvindicação do clube era de que fosse marcada a falta do defensor em cima do meia Mandaca, no momento em que o zagueiro finaliza o lance de bicicleta.

O gol decretou o placar de 2 a 1 para o Ju e a disputa da vaga à decisão foi para os pênaltis, com vitória do time de Porto Alegre. No campo, o árbitro Anderson Daronco validou o gol gremista. No VAR, o comando era de Caio Max Vieira, do Rio Grande do Norte.

O árbitro é natural do Rio Grande do Norte. No entanto, no final do ano passado, pediu transferência para atuar pela Federação Goiana de Futebol (FGF) a partir de 2025.