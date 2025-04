"Precisamos tentar surpreender o Flamengo", diz volante do Juventude

O Juventude conquistou mais uma importante vitória dentro de casa no Brasileirão ao fazer 2 a 1, de virada, no Ceará. Agora, o desafio será como visitante, e diante de um dos favoritos ao título brasileiro.

Na quarta-feira (16), o rival será o Flamengo, às 21h30min, no Maracanã. Para o volante Jadson, a equipe não pode apenas se defender no Rio de Janeiro.

- Agora vamos enfrentar o Flamengo, no Maracanã, é um time chato de jogar, um dos melhores do Brasil. Precisamos tentar surpreender o Flamengo, tirar eles da zona de conforto. Tentar pressionar, ser intenso, ter coragem e personalidade, que é o que temos apresentado em casa - destacou o jogador do Juventude, que ainda falou sobre as expectativas em duelo como o desta quarta-feira: