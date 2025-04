Por protocolo de concussão, volante desfalca o Juventude contra o Flamengo

Volante Giraldo é titular do meio-campo do time do técnico Fábio Matias. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O técnico Fábio Matias não contará com o volante Giraldo para enfrentar o Flamengo, quarta-feira (16), às 21h30min, no Estádio Maracanã. Devido ao protocolo de concussão, o atleta ficará de fora das atividades por cinco dias.

Aos 37 minutos do segundo tempo da partida contra o Ceará, no último sábado, pela terceira rodada do Brasileirão, o volante do Juventude foi dividir uma bola com Pedro Raul, atacante do time do Nordeste. Na disputa, o jogador do Juventude foi atingido na cabeça pelo ombro do atleta rival.

Após três minutos de jogo parado, o auxiliar do alviverde entregou um cartão vermelho de substituição, referente ao protocolo de concussão.

"Informo que aos 40 minutos do 2° tempo foi utilizado o protocolo de concussão para o jogador n° 8 da equipe do Juventude, Daniel Cardenas, que saiu para a entrada do jogador de numero 88, Davi Góes", descreveu o árbitro Lucas Casagrande na súmula do jogo.

Conforme o vice de futebol do Juventude, Almir Adami, o atleta já estava bem após o jogo. Contudo, Giraldo terá de cumprir o protocolo que o afasta das atividades por cinco dias.

O Juventude se reapresentou nesta segunda-feira (14). O técnico Fábio Matias terá somente o treinamento de terça-feira para definir o time que enfrenta o Flamengo, no Maracanã. Como alternativa para a partida no Rio de Janeiro, o comandante conta com os jovens Davi Góes e Kelvi.

Entenda

A substituição por concussão passou a ser utilizada no Brasileirão 2024. Por meio dessa regra, o time pode substituir um atleta que sofre uma pancada sem que essa troca conte como uma das cinco que o treinador normalmente tem à disposição. Isto é, configura-se em uma substituição a mais.

Para "ativar" esse protocolo, o médico ou alguém do banco de reservas do clube deve entregar um cartão da cor vermelha ao quarto árbitro.

Ainda conforme as definições divulgadas pela CBF após a reuniões com os clubes, uma equipe pode realizar até sete substituições por partida. Esse número se deve ao fato de que ter um jogador trocado por concussão dá direito ao time adversário de fazer uma nova substituição tática a qualquer momento. Logo, a equipe teria as cinco substituições táticas (já regularmente previstas), mais uma substituição por concussão e outra substituição tática (caso o time rival tenha feito a troca por concussão).