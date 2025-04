"Podem esperar que vontade não vai faltar", garante centroavante do Caxias em sua apresentação oficial

Centroavante foi titular na primeira rodada da Série C. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Com poucas oportunidades no Criciúma, o centroavante Eduardo Mello viu no convite do Caxias, a chance de mostrar seu futebol. O atleta de 23 anos foi apresentado oficialmente pelo clube na tarde desta quinta-feira (17), depois de já ter feito sua estreia como titular na vitória sobre o Floresta, pela Série C do Brasileiro.

— Vim para cá foi com o objetivo de jogar. Eu não conhecia o Luizinho, eu ouvi falar muito dele com o Zé Ricardo, (técnico do Criciúma). Funcionários do clube também falaram muito bem dele como treinador. Então, eu tive essa vontade de vir para cá pensando nas oportunidades que eu poderia ter — avaliou o centroavante.

Além do Tigre, Eduardo ainda atuou por empréstimo ao Concórdia e no futebol japonês.

Diante do Floresta, o jogador já sentiu de perto a pressão em vestir a camisa grená e a dificuldade de enfrentar rivais mesmo dentro de casa da Série C.

— A gente não teve muitas oportunidades durante o jogo, mas eu gostei bastante. Deu para ver a pressão da torcida. Então isso é bom. Falaram que seria uma das Série C mais disputadas, mais competitivas. A gente tem um certo objetivo, primeiramente nos manter e depois ver o que a gente consegue para frente — comentou Eduardo.

Contra o Floresta, dentro de casa, Luizinho Vieira optou por uma formação com dois centroavantes: Eduardo Mello e Willen Mota, com Douglas Skilo sendo o terceiro do ataque.

Mas, diante do Confiança, em Sergipe, no domingo (20), é possível que o comandante grená tire Mello para a entrada de Yann Rolim. Mesmo assim, o centroavante já mostrou que não faltará empenho para conquistar de vez a titularidade do time.