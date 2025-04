"Passou muito mais por não aproveitar as oportunidades que tivemos", afirma técnico do Juventude sobre derrota no Rio de Janeiro

Técnico Fábio Matias conheceu sua primeira derrota fora de casa, no Brasileirão, no comando do Juventude.

O técnico do Juventude analisou a derrota para o Botafogo, atual campeão brasileiro, na noite deste sábado (5), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde perdeu pelo placar de 2 a 0. Para Fábio Matias, o resultado passou mais pelas chances perdidas pelo time.

— O resultado em si, ele passa muito mesmo pelas oportunidades que nós tivemos . O adversário tem um nível de qualidade alto, a gente sabe disso, a gente conhece vários desses jogadores. No primeiro tempo eles não tiveram praticamente nenhuma chance de gol clara. Segundo tempo foi uma trocação em algum momento, nós nos desorganizamos no meio do segundo tempo. Buscamos o resultado a todo momento — declarou o treinador, que completou:

— Então passou muito mais por não aproveitar as oportunidades que nós tivemos nos momentos cruciais do jogo tendo um bom primeiro tempo, um início, segundo tempo até os dez minutos. Foi um jogo teoricamente bom, não dá pra se falar que foi um jogo ruim.

— Um pouco mais de tranquilidade, ganhamos jogadores com capacidade pra definir o jogo , como tivemos o jogo contra o Vitória, mas acredito muito em um pouco mais de tranquilidade nas ações ali de último terço de alguma situação. Por exemplo, um lance muito bom do Batalla, que se ele tivesse dado mais um toque na bola, poderia ter arrumado melhor o corpo pra poder finalizar, ele quis finalizar de forma rápida — explicou o treinador.

O próximo compromisso do Juventude será diante do Ceará, sábado (12), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela terceira rodada do Brasileirão.