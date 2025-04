"Parece que a gente chega para fazer mudança brusca e não é isso que queremos", afirma técnico do Caxias

Júnior Rocha fez sua estreia na casamata do Centenário diante do Guarani.

O técnico Júnior Rocha traçou uma estratégia bem clara em sua estreia no comando do Caxias diante do Guarani. Para adquirir a confiança do grupo de atletas, o treinador não fez terra arrasada e repetiu a mesma formação que foi a responsável pela queda de Luizinho Vieira na derrota para o Confiança, na rodada anterior da Série C.