OUÇA AGORA: Botafogo x Juventude pelo Brasileirão

Pela Série A, confrontos entre clubes conta com 8 vitórias botafoguenses, 6 empates e 7 triunfos alviverdes.

O Juventude enfrenta o Botafogo neste sábado (5), pela 2ª rodada da Série A do Brasileirão. O jogo inicia às 21h, no Estádio Nilton Santos.

O Futebol da Gaúcha transmite o confronto na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM e no aplicativo GZH/opção Serra, logo após Ceará x Grêmio . A jornada esportiva inicia às 20h30min e a narração será de Tiago Nunes, com comentários de Maurício Reolon e reportagens de Renan Silveira. Na central de esportes, Camila Corso.

Em 2024, Botafogo foi campeão do Campeonato Brasileiro, mas começou a atual temporada com um empate sem gols contra o Palmeiras. Já o Papo abriu a Série A com três pontos, após derrotar o Vitória na estreia, por 2 a 0.