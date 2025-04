Os pedidos feitos pelo Juventude à Comissão Nacional de Arbitragem

Juventude está invicto em casa nesta temporada. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Juventude participou de uma reunião com a Comissão Nacional de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e demonstrou seu descontentamento quanto ao lance de pênalti marcado para o Mirassol, no 2 a 2. O Verdão fez dois pedidos à entidade.

O pênalti marcado para os visitantes, aos 26 minutos do segundo tempo, gerou reclamação do Juventude. Na entrada da área, o atleta do Mirassol finaliza em direção ao gol e a bola toca no braço esquerdo de Jadson na área. A conclusão foi muito próxima do volante alviverde.

Após indicação do árbitro de vídeo Caio Max Augusto Vieira e três minutos de revisão, Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho, de Pernambuco, assinalou o pênalti. Na cobrança, Reinaldo chutou fora do alcance de Gustavo para fazer o 2 a 2, aos 26.

O Juventude entende que foi prejudicado. Com isso, o clube pediu por escrito para que o árbitro de vídeo Caio Max Augusto Vieira não participe mais nenhum jogo do clube neste Brasileirão. O Ju entende que o VAR induziu o árbitro de campo na decisão de marcar o pênalti.

Caio Max Augusto Vieira também já esteve envolvido numa polêmica recente em jogo do Juventude. Na semifinal do Gauchão, na partida de volta, o Ju reclama que o gol gremista, marcado pelo zagueiro Gustavo Martins, nos acréscimos, foi irregular. A reinvindicação do clube era de que fosse marcada a falta do defensor em cima do meia Mandaca, no momento em que o zagueiro finaliza o lance de bicicleta.

O gol decretou o placar de 2 a 1 para o Ju e a disputa da vaga à decisão foi para os pênaltis, com vitória do time de Porto Alegre. No campo, o árbitro Anderson Daronco validou o gol gremista. No VAR, o comando era de Caio Max Vieira, do Rio Grande do Norte.

Outro pedido

Além de vetar Caio Max em jogos do Juventude, o Verdão fez outra solicitação para a comissão de arbitragem.

No entender da entidade, o pênalti foi bem marcado, por Jadson ter feito uma ação de bloqueio. Com isso, o Ju pediu para esse lance ser repassado a todos os árbitros e clubes e que, a partir de agora, todos as jogadas semelhantes sejam marcadas pênaltis.