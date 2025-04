O tabu que o Caxias terá que superar diante do Confiança na Arena Batistão

Partida ocorre no Domingo de Páscoa, a partir das 16h30min, na Arena Batistão Igor Matias / Governo de Sergipe/Divulgação

Logo no primeiro duelo fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série C, o Caxias terá que quebrar um enorme tabu vivido pelo Confiança. As duas equipes se enfrentam pela segunda rodada da competição nacional no domingo (20), a partir das 16h30min, na Arena Batistão.

Atual bicampeão sergipano, o clube de Aracaju-SE não perde em casa há quase 10 meses. A última derrota ocorreu para o CSA, por 1 a 0, no dia 27 de junho do ano passado, pela sexta rodada da Série C.

Neste período, dos 14 jogos oficiais, pelo Sergipano, Copa do Nordeste e Série C, o adversário grená somou 11 vitórias e três empates, com um aproveitamento de 85,7%.

A única vez em que os dois clubes se enfrentaram foi na Série C do ano passado, mas em Caxias do Sul. O confronto teve vitória grená por 1 a 0, com gol de Lucas Cunha, que contou ainda com o desvio na zaga, aos 52 minutos da etapa final.

E enquanto o Caxias vem de uma vitória sobre o Floresta, por 1 a 0, no Centenário, na estreia na Série C 2025, o Confiança sofreu uma goleada de 3 a 0 para o Botafogo, na Paraíba.

Confira a série invicta do Confiança na Arena Batistão:

Em 2025

Confiança 1x1 Itabaiana (jogo do bicampeonato sergipano)

Confiança 2x0 Sampaio Corrêa (Copa do Nordeste)

Confiança 3x0 Falcon (Sergipano)

Confiança 0x0 Itabaiana (Sergipano)

Confiança 8x1 Barra (Sergipano)

Confiança 2x1 Sergipe (Sergipano)

Confiança 1x0 Náutico (Copa do Nordeste)

Confiança 4x0 Lagarto (Sergipano)

Confiança 5x1 Guarany (Sergipano)

Em 2024, pela Série C