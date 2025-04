"O que resumiu o nosso jogo hoje foi o comportamento", avalia técnico do Caxias após estreia com vitória

Júnior Rocha estreou com pé direito no comando do Caxias. A equipe venceu o Guarani por 2 a 0, no Estádio Centenário, voltou ao G-8 da Série C do Brasileiro e, de quebra, recebeu o carinho do torcedor ao final da partida. Algo que há muito tempo não acontecia na casa grená.