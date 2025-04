O que diz o áudio do VAR no pênalti polêmico do Mirassol contra o Juventude 

A cada rodada do Campeonato Brasileiro as polêmicas se renovam ou até mesmo se repetem. No empate do Juventude com o Mirassol, em 2 a 2, no domingo (20), no Estádio Alfredo Jaconi, um pênalti para os visitantes gerou reclamação do Verdão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do VAR.